Laatste avond muziekfestival op Landgoed Zonnestraal geschrapt na zorgen over overlast

Poppodium De Vorstin heeft één van de vier avonden van het muziekfestival Live in 't Bos geschrapt. Het festival wordt gehouden op Landgoed Zonnestraal rond het historische Amfitheater. Omwonenden maakten zich zorgen over de mogelijke overlast die het festival zou geven. Eerder klaagden de omwonenden van het terrein na een aantal evenementen. Na gesprekken tussen het poppodium, het muziekfestival en de gemeente is besloten de laatste avond te schrappen.

27 augustus zou de laatste avond zijn van het vierdaagse muziekfestival Live in 't Bos, georganiseerd door poppodium De Vorstin. Nielson, Néomi, Ben Forte en Sven Ross zouden gaan optreden. Maar De Vorstin laat nu weten af te zien van deze avond.

"We hebben gemerkt dat sommige omwonenden moeten wennen aan het idee van een nieuw evenement in het Loosdrechtse Bos en hier hebben we begrip voor", zo laat de organisatie weten. De Vorstin is in gesprek gegaan met de gemeente en omwonenden over hoe ze Live in 't Bos het beste kunnen organiseren. Het moet 'veilig en verantwoord zijn, een plezierige ervaring voor bezoekers, artiesten én omwonenden zijn en een evenement zijn dat aansluit op de behoefte aan livemuziek in Hilversum.'

Na deze gesprekken is besloten dat het evenement in aangepaste vorm doorgaat. "We gaan ons maximaal inspannen om overlast te voorkomen en dat betekent dat Live in 't Bos geen vier, maar drie dagen mag duren." Bezoekers met een kaartje voor de geschrapte avond hebben inmiddels een mail ontvangen met meer informatie.

Zorgen omwonenden

Enkele individuele bewoners van Landgoed Zonnestraal hadden eerder geklaagd over overlast van illegale feesten. Ook werd er vuurwerk afgestoken in de buurt van het Amfitheater, dat een rijksmonument is. Met het aanstaande festival in de planning zijn deze omwonenden bang voor nog meer overlast. Daarnaast zou het festival in strijd zijn met het beheerplan van Zonnestraal.