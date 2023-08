David wil zijn droom van de strandtaxi overbrengen, maar het lukt (nog) niet

"Als je die mensen op het strand ziet staan, die als laatste wens hebben nog één keer de zee te zien en het zand te voelen… dat is het mooiste wat er is." Dat zegt David Koks van de strandtaxi in IJmuiden. Zijn vader Frans en hij hebben met hun wagen zulke laatste wensen al vaak in vervulling laten gaan voor oudere mensen die slecht ter been zijn. Maar met de huidige taxi, een stationwagen, blijft het behelpen. David droomt al acht jaar van een grotere bus, waarmee hij veel meer mensen tegelijk gelukkig kan maken.

David Koks en zijn strandtaxi - NH; aangeleverd

Het kippenvel staat zichtbaar op zijn armen als David het verhaal vertelt: "Daar stonden ze dan, hier in IJmuiden, een ouder echtpaar, hand in hand en tot hun enkels in de zee. Vijftig jaar geleden hadden ze elkaar ook in het water ontmoet, op het strand van Scheveningen." Hij kijkt naar het water, alsof hij de man en vrouw er hier en nu ziet staan. "Twee dagen later belde de vrouw op: haar man was overleden en had het zo fijn gevonden om nog één keer samen op het strand te zijn." David trekt zijn rechterschouder een stukje omhoog en houdt zijn arm er gestrekt onder. Hij ademt kort in en met zijn hand wrijft hij over de rechtopstaande haren. "Dat is nou het doel van de strandtaxi, dat wil ik gewoon voor mensen doen." Veel geluk Zijn vader Frans en hij doen allerlei klussen en rondleidingen met hun strandtaxi, een Toyota. "Een beest", noemt David de wagen. "Die trekt alles." Handig, want soms moeten er IKEA-meubelen met een aanhanger naar de strandhuisjes, of een boot van de parkeerplaats naar de zee. Frans en David helpen dan maar al te graag. Toch blijft het het mooist om de mensen die slecht ter been zijn blij te maken door met ze over het strand te rijden. Bij de zee en in het zand vinden zij veel geluk, weet David, als één van de eigenaren van Paviljoen Noordzee in IJmuiden en de Stichting Strandspektakel, onder wiens vlag de taxi rijdt. Tekst loopt door onder het citaat

"Ik heb een droom en als ik die heb, laat ik niet los. Of het nou nog één jaar duurt of vijf, die taxi komt er" David Koks, strandtaxi JImuiden

Maar de taxi voldoet eigenlijk niet meer. "Er kan maar één rolstoel tegelijk in. En de man of vrouw die erin zit, moeten we van de rolstoel naar de auto verplaatsen en andersom." Dat gaat wel, maar David heeft al sinds 2015 in zijn hoofd, hoe het beter en mooier kan. En het belangrijkst: voor meer mensen tegelijk. Hij laat foto's zien, speciaal even uitgeprint. Tekst loopt door onder de foto's

Foto's David Thomas Jak / NH

Foto's David Thomas Jak / NH

Foto's David Thomas Jak / NH

Hij wijst naar de afbeeldingen: "Ik moet een busje hebben dat ik zo kan ombouwen dat er acht mensen kunnen zitten, of vier rolstoelen naast en achter elkaar in kunnen." Maar dat is niet zo makkelijk gezegd als gedaan. David broedt al acht jaar op zijn idee. Hij heeft zelfs al een bus gekocht. Die staat achterin een schuur in Den Helder stof te vangen. David, balend: "Die zou nog omgebouwd moeten worden voor personenvervoer, zoals op de foto's. Maar het is de investering niet waard. Hij voldoet straks waarschijnlijk als snel niet meer aan de milieuregels."

"Misschien kan ik mijn enthousiasme toch niet goed genoeg overbrengen" David

Want daar loopt David tegenaan: regels. Milieuregels, personenvervoercertificeringen, verzekeringen. David: "Als iemand een mooi tweedehands 4x4-busje voor me heeft, dan weet ik wel waar ik die tot zo'n taxi als op de plaatjes moet ombouwen." Dat is het probleem niet. En de stichting kan er best wat geld in stoppen, maar dan wil David wel weten dat de nieuwe taxi nog lang over het strand mag en kan rijden. "Als ik aan de gemeente zou kunnen overbrengen wat ik bedoel, dan zouden ze inspringen", zegt hij stellig. Dan, ontwapenend: "Misschien kan ik m'n enthousiasme toch niet goed genoeg overbrengen." Voorlopig heeft David inderdaad nog een lange weg te gaan: er moet nog een busje komen, die moet worden omgebouwd en die moet aan alle milieu-, verzekerings- en taxiregels voldoen. En alle hulp is daarbij welkom, zegt hij. Hoewel zijn geduld al lang getest wordt, gelooft David heilig in zijn plan: "Ik heb een droom en als ik die heb, laat ik niet los. Of het nou nog één jaar duurt of vijf, die taxi komt er. Als mensen straks zien wat we hier hebben, dan willen ze het ook in Bloemendaal, Scheveningen, overal."