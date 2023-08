Ooit nauwelijks goed genoeg voor de mavo, nu is Santiago (24) toptalent op de universiteit

Hij ontsteeg zijn moeizame start op de mavo, doorliep de havo en hoorde uiteindelijk bij de excellente leerlingen van het vwo. Nu, geprezen als één van de beste docenten van AthenaStudies, volgt hij zijn rechtenstudie zonder enige moeite en is hij begonnen als opkomend vooraanstaand advocaat. Het leven lacht de 24-jarige Santiago Angel Varela Dieguez toe, maar dat is niet altijd zo geweest. Getroffen door pesterijen en verlammende faalangst, gevoed door het ongeloof van zijn leraren, spreekt de Heemskerker er zelden over. "Ik ben geen slachtoffer. Mijn ervaringen hebben mijn strijdlust aangewakkerd en dat heeft me veel gebracht."

De 24-jarige Heemskerker verschijnt als een opgewekte jongeman, zelfverzekerd, grappig, extravert en positief. Maar deze eigenschappen zijn pas in de laatste jaren tot bloei gekomen, want voorheen liet hij zich leiden door 'pleasen' en verborg hij zichzelf. "Als kind was ik rustig en introvert. Ik voelde me nergens echt op mijn plek. School had niet mijn volle aandacht, andere zaken speelden een rol. Ik deed wel echt mijn best, maar ik merkte dat de leraren geen vertrouwen in me hadden."

Desondanks deed hij het aardig op school, maar zijn immense faalangst had een negatieve invloed op de 'prestatiemetingen', zoals de Cito-toets en de entreetoets. "Leraren hebben alles laten afhangen van die testen en ze wilden me naar vmbo-kader sturen. Mijn zelfvertrouwen was volledig weg en dat neem ik ze kwalijk."