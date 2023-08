Met stijgende temperaturen ligt ook groei blauwalg in zwemwater op de loer

Nu de temperaturen eindelijk weer een beetje zomers worden, zullen veel mensen richting hun lokale zwemwater trekken. Dat die temperaturen oplopen zorgt ook voor een risico: er zou zomaar blauwalg kunnen groeien.

Een waarschuwingsbord voor blauwalg - NH Nieuws

Omdat het de afgelopen weken zo regenachtig was, daalde de temperatuur van het water. Daardoor groeide er op veel plekken aanzienlijk minder blauwalg. Nu de zon weer gaat schijnen kan dat snel veranderen. In principe zit blauwalg altijd in het water, maar als de omstandigheden goed zijn, vermenigvuldigt het zich snel, waardoor de bekende blauwgroene plakkaten op het water vormen. Op sommige plekken is het blauwgroene goedje al gespot: bij de Toolenburgerplas is op verschillende plekken een waarschuwing afgegeven omdat uit de monsters die door de gemeente werden afgenomen bleek dat er al een grote hoeveelheid blauwalg in het water zat.

Gevaarlijk? Blauwalg is een bacterie die voornamelijk groeit aan het einde van de zomer, als het zwemwater fors is opgewarmd. Vaak ontstaat het eerst in stilstaand water, maar als het een lange tijd warm is geweest kan het ook in bewegend water groeien. Je kan ziek worden als je in water hebt gezwommen waar veel blauwalg in zit. Je kan last krijgen van je huid en ogen, en veel mensen krijgen maag- en darmklachten of hoofdpijn. Voor honden en kinderen kan het serieuze gezondheidseffecten hebben.