50 jaar hiphop: hoe ook Nederland in de ban raakte van de urban music

Precies vijftig jaar geleden is hiphop ontstaan en dat moet volgens rap-icoon Pascal Griffioen met een 'goed knalfeest' gevierd worden. Samen met zijn voormalige popgroep Osdorp Posse uit Amsterdam-West wist hij de muziekstijl in Nederland tot enorme bloei te brengen. "Het heeft tegenwoordig invloed op miljoenen Nederlanders, de hele dag door is het aanwezig."

ANP Foto

"Met een drankje ga ik er zeker op proosten", zegt Pascal Griffioen, beter bekend als rapper Def P van formatie Osdorp Posse. Hij grijpt de verjaardag van de unieke muziekstroming aan om er een goed feest van te maken. "Zeker een dag om bij stil te staan." "Geen enkel ander muziekgenre heeft een duidelijk startpunt, maar bij hiphop is dat er wel degelijk", zegt hij op NH Radio in het programma 'Spitstijd'. Hiphop begint in de jaren zeventig in the Bronx, een wijk in New York. Tijdens een back-to-school feestje komen jongeren bij elkaar om te feesten. Er worden funk- en rockplaten door elkaar gedraaid. The Bronx als broedplaats Al snel volgen massale straatfeesten waarbij niet alleen gerapt wordt, maar jongeren ook aan breakdancen en grafiti spuiten doen. "Ik ben wel eens in the Bronx (de rapp-broedplaats, red.) geweest. Als je daar ziet wat er gebeurt, kun je een levending beeld schetsen van hoe die hiphop-feesten eraan toe gingen", zegt Def P. Uitzinnige fans laten op sociale media beelden voorbijgaan, vanwege het 50-jarige jubileum van het genre. (Tekst gaat verder onder de tweet)

Toch duurt het nog wel even voordat het genre ook aanslaat in Nederland. Griffioen vertolkte daar een cruciale rol in, maar zegt pas langzaam geïnspireerd te zijn geraakt.

"De electric boogie werd gedanst op straat, op school en in de kelder. Ik was direct verkocht." Pascal Griffioen

In de tijd dat Griffioen interesse kreeg in hiphop, was hij nog erg jong. Ook kon de nieuwe muziek niet zo makkelijk beluisterd worden als nu in het internet-tijdperk. "Alles wat je hoorde ging via via, vaak via Amerika door blaadjes te lezen. Het waren de jaren '80 en ik was gek op graffiti, tekenen, schilderen. Later zag ik mensen breakdancen en de electric boogie dansen op straat, op school en in de kelder. Ik was direct verkocht." De jonge Griffioen ging platen verzamelen, teksten bij elkaar sprokkelen en werd een echte hiphop-fanaat. Het lijkt hét startschot voor hem om samen met Osdorp Posse, een formatie uit Amsterdam-West, aan de slag te gaan met het genre. In 1989 bracht de groep het nummer Moordenaar uit. (Tekst loopt door onder de video)

Het is dan voor het eerst dat er in Nederland in de landstaal wordt gerapt: harde beats en maatschappijkritische teksten volgen. Hiphop lijkt vaste grond in ons land te hebben gekregen. Het draait niet alleen om muziek: het is dans, ritme, tekeningen en graffiti. "Pas in '83/84 kwam ik erachter dat het allemaal hetzelfde is. In de jaren die volgden, ben ik van alles gaan verzamelen." Nederlandse twist De rapper vertelt dat hij er uiteindelijk een Nederlandse twist aan wist te geven. "Het is 35 jaar lang mijn beroep geworden." Zijn theaterstukken, schilderijen, songs, teksten: op creatief vlak zit altijd een rapp-element verwerkt. Hij deelt een foto op Facebook van zijn werk. (Tekst loopt door onder de verwijzing)

Muziek komt en gaat. Ali B, de Jeugd van Tegenwoordig, Sef, The Opposities. De oude garde verdwijnt van het toneel. En nieuwe artiesten die rap op geheel eigen wijze doorstaan staan op, zoals de generatie van Siggy & D1ns. (Tekst loopt door onder de video)

Nu is het genre mainstream, maar staat hiphop straks op omvallen? Is de toekomst van het genre wel zeker? Griffioen denkt van wel.

"Hiphop is sterk, buigzaam en flexibel: over een halve eeuw is het er nog steeds" Pascal Griffioen