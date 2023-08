Domper voor huurders verzakte woningen in West: verhuurder gaat in hoger beroep

Rappange is nog niet klaar met de verzakte woningen aan de Admiraal de Ruijterweg in West. De rechtbank zette begin mei een streep door de plannen voor een sloopkogel, maar de verhuurder gaat nu tegen die uitspraak in hoger beroep.

Allebei de huursters die een zaak tegen Rappange hadden aangespannen kregen in mei van de rechtbank gelijk. De woningen moesten niet worden gesloopt, maar er moet juist een nieuwe fundering én renovatie van de panden plaatsvinden. Rappange gaat tegen beide uitspraken nu in hoger beroep.

De zaak, die al sinds 2021 loopt, krijgt daarmee nog een staartje. Dat Rappange in hoger beroep zou gaan werd wel enigszins verwachten, maar toch is het voor de huursters een domper. Zij hoopten juist dat de werkzaamheden snel zouden beginnen, met het hoger beroep is teruggaan naar hun woning weer uitgesteld. "Zo zonde dat ze de panden langer laten verloederen en dat in tijden van hoge woningnood", reageert Fleur Welter op het hoger beroep tegen AT5. Op 12 september dient het beroep voor het gerechtshof.

Rechtbank gaf huurders gelijk

De panden zijn zo verzakt dat de huurders van de woningen weg moesten vanwege instortingsgevaar. Waar er werd gehoopt op herstel, kwam de verhuurder met het bericht dat de contracten zouden worden ontbonden omdat het niet meer kon worden hersteld. Op dezelfde plek zouden dan wel nieuwbouwappartementen komen, maar de oude bewoners zeggen zo'n luxe flat niet te kunnen betalen. Dus zagen zij nog maar één optie: de stap naar de rechter.