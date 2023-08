Van Hoorn naar Suriname: garage sale voor sociale werkplaats in Paramaribo

De Hoornse stichting Unu Pikin organiseert een garage sale op het terrein van De Hulk in Berkhout. De verkoop heeft als doel geld in te zamelen voor hun sociale werkplaats in Suriname ter ondersteuning van mensen met een beperking. Daarnaast viert de stichting hun 20-jarig jubileum.

Tijdens de garage sale worden onder andere meubeltjes, snuisterijen en boeken verkocht. De opbrengst van de garageverkoop komt ten goede aan de stichting en wordt gebruikt voor activiteiten in Suriname. "Verder wordt het geld geïnvesteerd in projecten in Suriname en voedselpakketten vanwege de moeilijke economische situatie daar", vertelt Susanne Dekkers van de stichting.

Haar ouders hebben de stichting twintig jaar geleden opgericht in Paramaribo. Jurrian Dekkers-Visch, de moeder van Susanne, komt uit het onderwijs in Hoorn en wilde altijd al naar het buitenland. Omdat ze alleen Nederlands sprak, waren de Nederlandse Antillen en Suriname haar opties.

Werkplaats voor kapot schoolmeubilair

Ze besloot veel scholen te bezoeken in Suriname en trof daar vaak kapot schoolmeubilair aan. Hierdoor startte ze een werkplaats in Suriname om het kapotte meubilair op te knappen. Met de tijd groeide de werkplaats en sloten niet alleen jongeren, maar ook mensen met beperkingen zich aan. Daarom is de stichting in 2003 opgericht. "Op dit moment zijn er ongeveer 25 mensen actief in de werkplaats", vertelt Susanne.

Wegens gezondheids- en familieredenen zijn moeder en dochter twee jaar geleden teruggekeerd naar Nederland; vader Henne Dekkers is in 2019 overleden. Maar ook hier in Nederland blijven moeder en dochter zich inzetten voor Suriname. Zo verzamelen ze het hele jaar door materialen om naar Suriname te sturen, zoals fietsen, gereedschap en andere benodigdheden voor scholen en medewerkers daar.

De transportkosten om de gedurende het hele jaar verzamelde spullen naar Suriname te brengen, worden betaald door de opbrengst van de garage sale.

20-jarig jubileum in de kerk

Het 20-jarig jubileum van stichting Unu Pikin wordt gevierd met een kerkdienst onder leiding van een pastoor. Suriname kent een gelovige gemeenschap, dus de stichting wil dit op een passende manier vieren. Er worden ook vertegenwoordigers van de overheid en de First Lady van Suriname uitgenodigd.