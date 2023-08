Volle container bij lege opvanglocatie Oekraïners roept de vraag op: zijn alle meubels weggegooid?

Er staat al een tijdje een goed gevulde afvalcontainer tegenover de voormalige opvanglocatie voor Oekraïners aan de Burgemeester van Nispen tot Sevenaerstraat in Laren. In de container liggen onder anderen beddengoed, kinderspeelgoed en gordijnen. Dit terwijl al het meubilair mei vorig jaar met veel liefde door de Laarders is binnengebracht voor de Oekraïense vluchtelingen. Is de rest van het meubilair ook allemaal weggegooid?

Eind mei vorig jaar werden meubels door zowel Laarders als de naastgelegen woonwinkel Rivièra Maison gedoneerd aan de opvanglocatie in het voormalige bankgebouw. De omwonenden en zelfs de burgemeester hielpen mee met het inrichten van deze 'comfortabele' opvanglocatie. Ruim een jaar later is de opvanglocatie leeg en zijn de bewoners verhuisd naar de Woensbergweg in Blaricum. Alleen de container vol spullen staat er nog en dat valt enkele Laarders wel op.

Hoewel deze volle container de impressie kan geven dat ook de rest van het meubilair is weggegooid, is dat volgens de gemeente Laren niet het geval. "Bijna alle spullen, waaronder die van de meubelzaak, worden hergebruikt op de nieuwe locatie in Blaricum of op gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners op andere plekken in het land", zo zegt de woordvoerder.

Dat er een volle container staat is volgens de woordvoerder ook te verklaren. "Het gaat hierbij met name om incomplete middelen", zegt ze. "Daarnaast is er in overleg met de verantwoordelijke vrijwilligers een schifting gemaakt in de schilderijen en projecten die zich al in het voormalige bankgebouw bevonden. Op verzoek van deze vrijwilligers is een deel afgevoerd."

Tegen de grond

Hoe nu verder met het pand zelf. Die is in handen van een particuliere eigenaar. Deze heeft de locatie sinds maart 2022 om niet verstrekt aan de gemeente voor de opvanglocatie, maar binnenkort gaat het pand tegen de grond. Hier komen drie appartementengebouwen en een twee-onder-een-kapwoning. Het bestemmingsplan hiervoor is door de gemeente gewijzigd.