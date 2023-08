Koert Pieper woont met plezier in Beverwijk maar overweegt toch te verhuizen: 'Dichter bij de natuur'

Koert Pieper (66) woont inmiddels bijna 40 jaar in Beverwijk. Hoewel hij er met veel plezier woont, overweegt hij soms om te verhuizen. Het liefst naar een plek dichter bij de natuur. We spreken Koert op het bankje voor zijn huis, waarop een opvallende tekst staat geschreven: 'Lord & Lady Pieper'.

De Stand van NH is een journalistiek project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema’s vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze.

"Voor ons 40-jarig huwelijk hebben mijn vrouw en ik een klein stukje grond cadeau gekregen in Schotland. Het was een geschenk van onze dochter. Bij zo'n stukje grond hoort meteen een titel. Het stelt natuurlijk niet veel voor, maar het heeft wel iets grappigs.

Inmiddels woon ik al bijna 40 jaar in Beverwijk. Ik ben geboren in Jakarta en opgegroeid in Santpoort. Toen mijn vrouw en ik trouwden, zijn we eerst in Heemskerk gaan wonen en later in Beverwijk. Het is hier erg rustig. Er gebeurt niet zoveel, maar ik woon hier nog steeds met veel plezier. Soms overweeg ik om te verhuizen, meer richting de natuur, naar de bossen. Ik vind dat altijd zo mooi en kan er echt van genieten."

Tata Steel

"Ooit ben ik in deze omgeving terechtgekomen via Tata Steel, toen het nog de Hoogovens heette. Ik heb daar 45 jaar gewerkt als procesoperator. Sinds deze maand ben ik met pensioen. Ik zal het lachen met collega's zeker missen, maar het vroege opstaan niet. Met ochtenddiensten ging de wekker altijd om 04:15 uur.

De laatste tijd is er natuurlijk veel kritiek op Tata Steel. Ik ben het ermee eens dat er iets moet gebeuren, maar niet met de haast en druk die erop wordt gelegd. Ze hebben immers ook veel goeds gedaan de afgelopen 100 jaar. Ze hebben veel werkgelegenheid gecreëerd."

Milieuaanpak

"De aanpak van de milieuproblematieken is wel een belangrijk onderwerp voor mij. Hier moet iets aan gedaan worden. Niet alleen Tata Steel moet schoner worden, maar ook wij als burgers moeten ons bewuster zijn van het milieu. Minder vaak met het vliegtuig op vakantie gaan, vaker de fiets nemen in plaats van de auto. Alles warmt op, de zeespiegel stijgt en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook de politiek.

Ik stem altijd op iemand met de gedachte: hij of zij kan mij vertegenwoordigen. Maar zodra iemand eenmaal in functie is, krijg ik het gevoel dat die persoon daar vooral voor zichzelf zit, voor de macht. Niet dat politici niet naar de burgers luisteren, maar ze lijken zich niet veel aan te trekken van bepaalde zaken. Denk aan het milieu, maar ook aan de toeslagenaffaire en alle problemen in Groningen."

Val kabinet

"Na de val van het kabinet zie ik veel mensen vertrekken. Dat is een verschil met eerdere kabinetscrises. Toen keerden dezelfde mensen weer terug. Voor mij is er altijd hoop in de politiek. Vooral Pieter Omtzigt draagt daaraan bij. Ik heb gestemd bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen en zal ook weer naar de stembus gaan bij de komende verkiezingen. Mijn stem is altijd links.

Als Pieter Omtzigt zich verkiesbaar stelt, zal ik op hem stemmen. Ik ben tegen religie in de politiek, maar ik heb zoveel vertrouwen in Omtzigt dat hij mijn stem toch zou krijgen. Hij durft echt problemen aan te kaarten en mensen te bekritiseren. Maar bovenal: hij draagt ook oplossingen aan.

Als gepensioneerde ben ik al plannen aan het maken. Misschien willen mijn vrouw en ik nog een wereldreis maken naar Nieuw-Zeeland, mede door de film 'The Lord of the Rings'. We vonden dat prachtig. Maar het is maar de vraag of dat er ooit van komt. Natuurlijk zijn er financiële overwegingen en is het de vraag of we onze twee dochters drie maanden kunnen missen. Ze zijn wel volwassen, maar toch."