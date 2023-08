Maaike uit IJmuiden hoopt dat haar man snel weer kan bouwen: "We maken ons land kapot door alle regels"

Maaike (44) woont al 18 jaar in IJmuiden. Daarvoor woonde ze in het landelijke West-Friese Hoogwoud. Ze waardeert het stadse leven, dat veel meer faciliteiten biedt dan het platteland. Bovendien bevinden het bos en het strand zich om de hoek. Alleen Tata Steel zou voor haar ooit een reden kunnen zijn om toch te verhuizen. Ze nodigt ons uit voor een gesprek in haar achtertuin.

De Stand van NH is een journalistiek project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema’s vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze.

"Mijn man komt hier vandaan en die wilde nergens anders heen. Daarom ben ik hier in IJmuiden terechtgekomen. We hadden lang gespaard, daarom konden we een relatief grote woning kopen met een flinke tuin. Ik vind het heerlijk dat je zo naar het strand kan wandelen, maar ook de Blokker en de Hema in de buurt hebt. Ook voor onze kinderen zijn middelbare scholen en hogescholen niet ver weg. Dat was in West-Friesland wel anders geweest."



Verhuizen om Tata

"Maar, je hebt hier ook Tata Steel. Witte kussens buiten laten liggen kan niet, dan worden ze zwart. Mijn wasmolen gaat altijd naar binnen. Ook met ramen lappen en kozijnen schoonmaken merk je het. Wij slapen graag met het zolderraam open. Maar negen van de tien keer stinkt het en gaat het raam weer dicht. Onze mechanische ventilatie hebben we voorzien van een timer, zodat hij 's nachts afslaat en er geen vieze lucht het huis in wordt geblazen.

Dus af en toe spieken we wel eens, om ergens anders te gaan wonen. Ik zou vanwege onze gezondheid wel willen verhuizen, maar dan moeten de kinderen van school en ben ik de nabijheid van bos en het strand kwijt. Ik schuif de risico's ook wel weg. . Maar dan denk ik: als ik ergens anders zou wonen, maar dan in de buurt van een drukke weg, dan zou die ongezonde lucht er ook zijn. We zijn allemaal nog gezond. Maar als iemand van ons last van de longen zou krijgen, dan denk ik er weer anders over."



Meer individualisme

"Onze wijk is wel erg veranderd in vergelijking met toen we hier in 2005 kwamen. Ik vond de mensen veel toegankelijker. De generatie na mij lijkt meer op zichzelf te leven, of het zijn kliekjes: je hoort er wel bij of je hoort er niet bij. Ook is mijn indruk dat mensen nu minder van elkaar accepteren dan een tijd geleden. Elkaar helpen gebeurt minder en er wordt ook weinig gewoon gedag gezegd.





Ik denk dat door het sterkere individualisme mensen bij problemen vaker meteen naar de overheid of anderen kijken. Er wordt weinig eigen verantwoordelijkheid genomen. We hebben het zo goed in Nederland, maar er wordt veel gezeurd. Ik sprak laatst iemand die verbolgen was dat er van haar energietoeslag maar weinig overbleef, omdat ze hierdoor op een andere toeslag werd gekort. Dan denk ik: je krijgt het toch allemaal maar. Wij hebben het goed, een groot huis op een mooie plek. Maar wij laten hiervoor ook allerlei dingen. Wij kijken vaak thuis een film in plaats van in de bioscoop. Mijn dochter wil dolgraag een keer naar Ibiza, maar dat zit er voorlopig gewoon niet in. Het zijn keuzes die we maken."



'Boerenverstand’

"Mijn man heeft momenteel weinig werk, omdat hij in de bouw zit. We kunnen wel roepen dat we allemaal huizen willen bouwen, maar door de regels kan het niet. Dit land gaat eraan kapot. Nu het kabinet gevallen is, blijven de problemen ook weer lange tijd liggen. Ik ben wel blij dat ze zijn gevallen, en dat Mark Rutte weggaat. Maar ik weet nog niet op wie ik straks ga stemmen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen heb ik op de BBB gestemd, daarvoor altijd op de PvdA. Ik wil op een partij stemmen die begrijpt dat regels soms ook beperkingen opleggen. Ik vind Caroline van der Plas een heel fijne vrouw. Ik heb het idee dat zij een van de weinigen is die buiten de huidige bestuurscultuur staat en een probleem aanpakt als dat nodig is. Gewoon boerenverstand. Dat moet meer terugkomen in de politiek.