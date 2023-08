Drie vragen over het nieuwe (nog steeds gelijkvloerse) Pontplein, 'entree van IJmuiden'

Moet je in IJmuiden zijn, dan kom je waarschijnlijk binnen via het Pontplein. Met de fiets, de pont, de auto: je ontkomt niet aan het drukke verkeersknooppunt. Logisch dus dat de gemeente het verkeer er zo soepel mogelijk wil laten doorstromen en het punt zo veilig mogelijk wil maken. De gemeente heeft voor één van acht verbeterplannen gekozen.

Waarom is de keuze op deze variant gevallen?

Er is, zoals je rechts op bovenstaande afbeelding kan zien, gekeken naar doorstroming, veiligheid, comfort, ruimte voor groen en milieuvriendelijkheid van de plannen. Eén plan scoorde overduidelijk het allerbest, maar was met een geschatte prijs van 18 miljoen euro ook overduidelijk het allerduurst. Het nu gekozen plan moet zo'n 3 miljoen euro kosten.

Wethouder Jeroen Verwoort: "De prijsschatting was er één van een tijdje geleden; ze zullen waarschijnlijk duurder uitvallen door duurder geworden grondstoffen."

In dat ideale plan zouden voetgangers en fietsers samen gelijkvloers blijven, terwijl de automobilisten via een nieuw, 6 meter hoog viaduct over het Pontplein heen zouden rijden. Misschien is er toch een voordeel aan het niet-doorgaan van dit plan: het oude viaduct, bekend van de vele ludieke spandoeken, zou verdwijnen.

Bekijk die variant hier: