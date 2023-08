Heb je 'm ook gezien? Van Gogh vliegt boven Noord-Holland

Share to Nextdoor

In en om Oudkarspel zullen veel Noord-Hollanders 'm gespot hebben: het vliegende hoofd van Vincent van Gogh. De luchtballon steeg bij het dorp op voor een vlucht met de prijswinnaar van een fotowedstrijd over de schilder. De 'special shape'-ballon landde na z'n tocht in Nieuwe Niedorp.

Streekstad Centraal

De Alkmaarse Hanneke Klumpenaar was de gelukkige winnaar van de wedstrijd die georganiseerd werd door het Stedelijk Museum Alkmaar. Daar hangen op dit moment een aantal werken van Van Gogh en zijn Franse tijdgenoten. Hanneke herkende in een foto van de Alkmaarse Hekelstraat een schilderij van Van Gogh: 'Caféterras bij Nacht'. Daarmee won ze een vlucht in de unieke luchtballon. "De rust ervaren in de lucht, dat lijkt me heel erg mooi", vertelt ze aan mediapartner Streekstad Centraal, kort voor ze samen met haar man instapt. Tekst gaat verder onder video.

Van Gogh vliegt boven Noord-Holland - Streekstad Centraal

Volgens ballonvaarder Remko Wigger is varen met een 'special shape'-ballon anders dan met een gewone. "De ronde ballonnen zijn minder gevoelig voor de weersomstandigheden. Met speciale vormen varen we over het algemeen met minder wind", verklaart hij. Die ronde zijn dus een stuk eenvoudiger te bedienen, maar toch zijn 'special shapes' wel ontzettend geliefd. Iets wat zich ook in de prijs van zo'n ballon vertaalt: "De bijzondere vormen, die kunnen wel oplopen naar 2,5 ton."

Hekelstraat vs Van Gogh - Streekstad Centraal