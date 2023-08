Als Amsterdammer had Tom nooit gedacht ooit nog in Purmerend te eindigen: "Het went"

"Toen ik in het buitenland woonde, had ik al een flatje in Purmerend. Sinds 24 jaar woon ik hier permanent. Eigenlijk had ik Amsterdam willen wonen, maar daar kreeg ik geen woonvergunning, omdat ik niet economisch aan de plek verbonden was. Uiteindelijk vond ik in Purmerend een geschikte woning. Daar kreeg ik de woonvergunning wel, de gemeente dacht goed mee. Voorheen zei ik altijd dat ik in Purmerend niet dood gevonden wilde worden, maar het went en inmiddels voel ik mij hier thuis."

"Ik werkte in de ontwikkelingssamenwerking, beheerde projecten in het buitenland of hielp de overheid met plannen maken. Na jaren van werk in het buitenland, streken wij uiteindelijk weer hier in Purmerend neer. Mijn gezin wilde in Nederland blijven en ik heb hier een baan gezocht."

Laagdrempelige communicatie

"Ik vind Purmerend een prettige gemeente om in te wonen. Niet alleen door de goede ervaring rondom mijn woonvergunning, ook vind ik de communicatie hier laagdrempeliger. Ik ergerde mij altijd aan de lange wachtrijen bij het stadhuis in Amsterdam." "In Purmerend word je in een open ruimte ontvangen, vriendelijk behandeld en krijg je een kopje koffie of een thee. De stad is mooi, hoewel het lang niet zo mooi is als Zaandam of Edam. Maar het heeft wel wat."

Rechtstaat, vrijheid en democratie

"De afgelopen verkiezingen heb ik gestemd op D66 en dat zal ik ook de komende verkiezingen doen. D66 is namelijk mijn partij. Rechtstaat, vrijheid en democratie is echt waar D66 voor staat. Daarnaast heb je ook nog het sociale aspect. Bij de VVD speelt dit minder."

"De reden voor de val van het kabinet is onenigheid binnen de coalitie over het onderwerp 'gezinshereniging'. Maar ik vraag mij af of dit überhaupt een kwestie was. Ik denk eigenlijk dat de VVD genoeg had van de huidige coalitie en het daarom heeft laten klappen. Je kan namelijk wel beleid maken waarmee gezinshereniging niet tot stand kan komen, maar dan worden de plannen al snel afgeschoten door de rechter. Het gaat namelijk tegen mensenrechten in."

Politiek verlaten

"Dat Sigrid Kaag de politiek heeft verlaten, vind ik jammer. Het zijn persoonlijke overwegingen natuurlijk. Dat moet iedereen voor zichzelf beslissen. Ik kan niet zeggen dat ik het in haar plaats ook had gedaan. Het ging natuurlijk niet alleen om haarzelf, maar ook om haar gezin. Ik kan me het daarom wel voorstellen, maar ik vond het wel jammer."