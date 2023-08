Esmeralda is zeer gelukkig in Purmerend: "Na september heb ik alles waar ik van droomde"

De Stand van NH is een journalistiek project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema's vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze?

"Ik zie mensen in mijn omgeving die het moeilijk hebben, zoals mijn oom die hier om de hoek woont. Vanwege zijn hartproblemen staat zijn verwarming altijd hoog, waardoor hij snel zo'n 150 euro per maand betaalt. In het begin maakte ik me daar behoorlijk zorgen over. Maar ik heb de neiging om me altijd druk te maken over anderen en mezelf weg te cijferen. Daarom heb ik besloten om me vooral op mijn eigen gezin te richten."

"Alles wordt duurder. Hoewel de inflatie ons nog niet echt raakt, merk ik wel dat de kosten stijgen. Tot vorig jaar gaf ik maximaal honderd euro uit aan boodschappen per week. Tegenwoordig betalen we ongeveer 120 euro. Sparen wordt daardoor erg lastig. We moeten opnieuw een balans vinden."

"Ik woon nu ongeveer 16 jaar in Purmerend. Een aantal jaren geleden verhuisde ik samen met mijn moeder van Amsterdam-Noord naar Purmerend. Ik zou nooit meer terug willen. Het is te veel veranderd. Ik geniet enorm van Purmerend. We hebben een fantastisch huis waar we veel geluk mee hebben gehad. Ik voel me bevoorrecht. Ik ken genoeg leeftijdsgenoten die nog steeds op hun dertigste bij hun ouders wonen, omdat ze geen eigen woning kunnen betalen."

"In het verleden volgde ik veel nieuws en als ik een item zag over geld dat naar het buitenland gaat, kon ik me daar behoorlijk druk over maken. Miljoenen euro's. Ik vind dat ze dat geld beter in Nederland zelf kunnen investeren. Verder ben ik niet zo geïnteresseerd in politiek. Ik heb vaak geen idee op wie ik moet stemmen. Tijdens de laatste verkiezingen lag ik in het ziekenhuis, anders had ik op BBB gestemd. "





Caroline , vrouw van het volk

"Deze partij spreekt me enorm aan vanwege hun focus op boeren. Alles wat we eten en drinken komt tenslotte van hen. Als er geen boeren zouden zijn, zouden we geen voedsel hebben of zouden producten erg duur zijn. Caroline van der Plas is meer een vrouw van het volk, en dat trekt me erg aan. Ik heb het idee dat zij echt naar mensen luistert."





Eerst goed inlezen