Gerard kiest voor het beste van twee werelden: "We wonen al zes jaar deels in Frankrijk"

De 66-jarige Gerard is druk bezig in de tuin van zijn ouders in Purmerend als we hem spreken. Zelf woont hij deels in Frankrijk en deels in Alkmaar. Deze week is hij in Nederland om zijn ouders in Purmerend te helpen, samen met zijn broer en zus.

De Stand van NH is een journalistiek project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema's vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze?

"We wonen al zes jaar deels in Frankrijk, maar komen regelmatig terug naar Nederland voor mijn ouders, familie en vrienden. Het was altijd al een wens om naar Frankrijk te gaan, weg van de hectiek. We wonen op het platteland, omringd door koeien, en als we naar de winkel moeten, is het een rit van ongeveer drie kwartier." "Alles gaat in een langzamer tempo. We genieten van tuinieren en het verbouwen van onze eigen groenten. We leven rustiger, kunnen onze eigen keuzes maken en zijn grotendeels zelfvoorzienend."



Beste van twee werelden

"In Nederland mis ik die rust. We wonen deels in Alkmaar, een geweldige stad, maar het is er nooit echt rustig. Vooral niet in de zomer. Daarom maken we gebruik van het beste van beide werelden. Wanneer we zin hebben in de drukte van restaurants, sluiten we alles in Frankrijk af en gaan we terug naar Nederland. En natuurlijk zijn we er ook voor onze ouders, we proberen ze zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen we op eigen initiatief, maar het zorgsysteem is een ramp geworden."



Uitgekleed zorgsysteem

"Het is erg slecht geregeld op dit moment. Het is om te huilen. De hele zorg is uitgekleed en wordt steeds verder afgebroken. Er zijn nog steeds mensen die hun best doen en ouderen willen helpen, maar niets is gratis en je moet overal achteraan. Het systeem is voor een leek heel vreemd geregeld. Mijn ouders wonen nu in een aanleunwoning." "Vroeger was er een alarmknop voor noodsituaties, maar die is er nu niet meer. In plaats daarvan moet er een dienst van ver weg komen. Dat komt omdat alles nu marktconform is geregeld of iets dergelijks. Het is één bureaucratische rompslomp. Dit is hoe het gaat na veertien jaar neoliberalisme in Nederland. Steeds meer dingen worden afgebroken, of het nu onderwijs, zorg of andere kwesties betreft."



