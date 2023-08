Arie uit Purmerend blijft zich verwonderen: "We beschouwen de schoonheid van de natuur vaak als vanzelfsprekend"

Arie (82) woont al zo'n 50 jaar in Purmerend. De stad zelf vindt hij niet bijzonder, maar zodra hij op de fiets stapt beseft hij weer hoe blij hij is met de omgeving. Arie blijft zich verwonderen. Van een oude molen tot idyllisch beekje. We spreken hem voor zijn huis, waar hij net zijn auto wast.

De Stand van NH is een journalistiek project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema's vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze?

"Onlangs ben ik nog naar de wasstraat geweest, maar nu zit mijn auto vol meeuwenpoep. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Vanmorgen was mijn auto niet meer herkenbaar. Dus ben ik zelf maar begonnen met schoonmaken."

"Ach, zo blijf ik bezig. Daar houd ik van. Als ik niets te doen heb, zoek ik altijd wel iets. Ik heb veel hobby's en verzamel graag. Zo heb ik een grote postzegelverzameling en ben ik bijna geobsedeerd door een specifieke vissoort waarvan ik alles wil zien en waarover ik alles wil leren. De vis, genaamd de Koele Kant, werd zo'n 70 jaar geleden voor het eerst levend gevangen in Zuid-Afrika. Daarvoor kenden we die alleen van fossielen."

Blijven verwonderen

"Ik ben zeer tevreden over de plek waar ik woon. We vinden de schoonheid van de natuur vaak vanzelfsprekend, maar dat is onterecht. Ik blijf me altijd verwonderen. Ik kan me voorstellen dat mensen van buiten, die eens naar Purmerend komen, zich verbazen over de prachtige groene omgeving met af en toe een molen, een schitterend beekje of riviertje. Het klinkt misschien poëtisch, maar ik vind het geweldig. Over het algemeen hebben we veel contact met de buurt."

Dezelfde achtergrond

"Veel mensen die hier in deze buurt wonen, zijn ooit vanuit Amsterdam naar Purmerend verhuisd, omdat ze zich niet prettig voelden in de veranderende stad. Ze voelden zich niet langer verbonden met de omgeving door het groeiende aantal mensen met een andere cultuur. Ik vind het fijn dat ik nu in een omgeving woon met mensen met dezelfde achtergrond, die hetzelfde denken en dezelfde ervaringen hebben."

Vervanger van Rutte

"De val van het kabinet vind ik een slechte gebeurtenis voor Nederland. Het betekent stilstand voor heel veel zaken. Daarnaast ben ik bang dat met het vertrek van veel politici de nadruk teveel komt te liggen op het versterken van de eigen partij in plaats van het land. En er moet wel gewoon een land bestuurd worden."

"Ik stem al jaren op dezelfde partij, de VVD. Dilan Yeşilgöz-Zegerius zou volgens mij een goede opvolger voor Mark Rutte zijn en een goede leider. Zij is een vrouw met een stevig karakter en een duidelijke mening waar ik mij goed in kan vinden. Ze is nu minister van Justitie en Veiligheid en elk woord dat uit haar mond komt, vind ik positief."

Lees hieronder de verhalen van Tiny, Gerard, Tom, Peter en Esmeralda