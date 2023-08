Tiny (86) uit Ilpendam geeft geheugentraining aan ouderen: "Ik wilde iets doen voor het dorp"

Tiny (86) geniet al meer dan 55 jaar van haar woonplaats Ilpendam. Ze is actief betrokken bij diverse verenigingen en geeft geheugentraining aan ouderen. Ook is zij gelegenheidsdirigent van een koor. We spreken Tiny in haar geliefde voortuin, waar zij en haar dochter bezig zijn met het poten van nieuwe plantjes.

De Stand van NH is een journalistiek project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema's vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze?

"Ik ben altijd al actief geweest in verschillende verenigingen. Tegenwoordig ben ik alleen nog gelegenheidsdirigent van een koor en betrokken bij de Stichting 55+. Vroeger was ik penningmeester, nu ben ik alleen nog bestuurslid. Het werd me te ingewikkeld, omdat ik niet meer zo bedreven ben in de nieuwste technologieën." "Vanuit de stichting worden tal van activiteiten georganiseerd in het dorpshuis, zoals gemeenschappelijke maaltijden, uitstapjes en spellen. Vanuit de stichting organiseer ik geheugentraining, waarvoor ik de vragen bedenk. Soms put ik nog wat vragen uit het spel Triviant, als ze nog relevant zijn. Soms voeg ik ook vragen over liedjes toe. Bijvoorbeeld: 'Wie loopt er in het hof?' Het antwoord is dan: Het kleine kleutertje'. Ik bedenk altijd wel iets leuks." Maatschappelijke bijdrage "Ik vind het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren en ik geniet ervan om mensen enthousiast te maken. Daarom ben ik altijd actief geweest in het verenigingsleven. Ik was altijd betrokken bij de kerk, maar ik wilde ook iets voor het dorp doen, los van de kerk." "Daarom heb ik in het bestuur van het verzorgingstehuis gezeten en een tijdje de bibliotheek in Ilpendam draaiende gehouden. Dat deed ik samen met de huidige secretaris/penningmeester van de Stichting 55+. Een tijd geleden heb ik ook een koninklijke onderscheiding ontvangen. Voor mij was het belangrijkste van het krijgen van een lintje, het voorgedragen zijn en de waardering die daaruit spreekt." Thuis in Ilpendam "Ik voel me echt thuis in Ilpendam, maar ik zie wel dat de buurt verandert. Er komen hier steeds meer jonge mensen wonen. Dat vind ik leuk, maar jonge mensen zijn anders dan vroeger. Ze gaan niet meer zo snel bij de buren op de koffie. Daardoor is het contact niet zo sterk."