Overvaller Hoornse supermarkt vlucht op damesfiets en is politiehelikopter te slim af

De man die gisteravond een gewapende overval pleegde op de Dekamarkt in winkelcentrum de Grote Beer in Hoorn, is nog steeds op de vlucht. De verdachte wist gisteravond op de fiets aan de politiekhelikopter en speurhonden te ontkomen.

Het lijkt vrijdag een ochtend zoals alle anderen in de supermarkt aan de Grote Beer. Mensen doen rustig een boodschap. Een medewerker achter de servicebalie was er gisteravond niet bij, maar is de gebeurtenis alles behalve ontgaan. "Ja, iedereen weet ervan." De assistent-filiaalmanger die deze ochtend aan het werk is, wil en kan nog niet reageren op de overval. "Onze aandacht en zorg ligt op dit moment bij het personeel. We kunnen er niks over zeggen verder."

Geld buitgemaakt Het is donderdag rond de klok van 21.00 uur als de gewapende overvaller met capuchon en masker op, de supermarkt binnendringt en dreigt met een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Hij maakt een nog onbekend geldbedrag buit en slaat op de vlucht op een zwarte damesfiets. Hiermee rijdt hij via de Astronautenweg in de richting van de Lambert Meliszweg. Met helikopter en politiehonden wordt er naar de man gezocht, maar tevergeefs. De politie komt vandaag met een een signalement. Er wordt gezocht naar een man tussen de 16 en 25 jaar. Hij droeg een zwarte jas, donkergekleurde spijkerbroek en een zwarte rugtas. Golf aan overvallen Begin deze zomer vond er in Hoorn ook al een reeks aan supermarkt overvallen plaats. In amper zes weken tijd, werden vier supermarkten slachtoffer. Bij alle overvallen werd een kassamedewerker bedreigd met geweld en deed de dader een greep uit de kassa. Een 17-jarige verdachte werd toen aangehouden. Een woordvoerder van de politie laat weten in zijn algemeenheid altijd onderzoek te doen naar vergelijkbare voorvallen in de omgeving en roept op getuigen zich te melden.