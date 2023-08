Onrust door 'illegale' huisvesting arbeidsmigranten in Hippolytushoef: dwangsom dreigt

De gemeente Hollands Kroon dreigt met een dwangsom tegen de eigenaar van voormalig hotel De Harmonie in Hippolytushoef. In het pand wonen sinds kort arbeidsmigranten. Dat is tegen de regels van het bestemmingsplan, zegt de gemeente. Bovendien ervaren omwonenden veel parkeer- en vuiloverlast van de huidige bewoners. "Gemeente, doe er iets aan!"

Het voormalige café De Harmonie in Hippolytushoef is drie jaar geleden gekocht door vastgoedbeheerder Marck Heilygers uit Beverwijk. Het pand is van binnen en buiten gerenoveerd en het lijkt alsof er appartementen te koop staan. Buurman Daan Pruimboom was daarom verbaasd toen afgelopen maand twintig man met koffers voor de deur stonden: "De gemeente juist wilde voorkomen dat het pand wordt bewoond door arbeidsmigranten."

En er is parkeeroverlast vertellen buurtbewoners. "Het Kerkplein staat tegenwoordig vol 's avonds en in het weekeinde, ook op De Werf. Ze parkeren dubbel en ze worden 's ochtends vroeg opgehaald met ronkende busjes. Lawaai en stank." Over stank en lawaai weet buurman Pruimboom mee te praten: "Afgelopen week hadden ze een barbecue. Dat is tot daaraan toe, maar het liep na veel drank uit op knokken. Ik heb het er maar bij gelaten."

Dwangsom

"Naar aanleiding van een verzoek tot handhaving hebben wij meerdere controles uitgevoerd", schrijft de gemeente Hollands Kroon in een reactie. "Hieruit is gebleken dat de manier waarop het pand op dit moment in gebruik is genomen, niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan." De gemeente waarschuwt de pandeigenaar daarom met dreigt met een dwangsom als de arbeidsmigranten niet op korte termijn zijn vertrokken.