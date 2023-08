Nibbixwouder Hans Huibers stapt op als CDA-voorzitter na 'halve en hele onwaarheden'

Hans Huibers uit Nibbixwoud is niet langer de partijvoorzitter van het CDA. Hij zegt in een verklaring dat hij in september zijn vertrek wilde aankondigen, maar dat nu al doet na verschillende berichten in de media. Huibers was sinds 2021 voorzitter van de partij.

Zijn directe afscheid werd donderdagavond aangekondigd. Komende maandag hoopt de partij de nieuwe lijsttrekker te presenteren. "In de afgelopen dagen zijn er berichten in de media over mij verschenen over dingen die niet goed zouden zijn aangepakt. De berichten bevatten anonieme quotes met halve en hele onwaarheden. Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo'n omgeving kan en wil ik niet werken", zegt Huibers in een verklaring.

10 jaar SEW

Nibbixwouder Huibers heeft in West-Friesland veel functies vervuld. Zo was hij onder meer jarenlang voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep, gaf hij leiding aan verschillende CDA-afdelingen en was hij 10 jaar lang voorzitter van handbalvereniging Westfriesland SEW.