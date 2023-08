Automobilisten opgelet: Jaagweg Purmerend vanaf maandag 2 weken dicht

Langs de weg staan ze al een poosje de gele borden die waarschuwen voor de afsluiting van de Jaagweg tussen Ilpendam en de Dollard in Watergang. Menig automobilist hoopt toch dat er nog één rijbaan open blijft. Maar dat is tegen beter weten in, want de provincie sluit beide rijbanen twee weken af.

Meer reistijd

Doorgaand verkeer vanuit Purmerend naar Amsterdam moet omrijden via de A7 en A8 en vice versa. De bus- en de nood- en hulpdiensten kunnen er wel langs. Verkeersregelaars begeleiden de bussen langs de wegdelen die vernieuwd worden. Passagiers moeten rekening houden met meer reistijd.

Wat gebeurt er?