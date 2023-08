Eindelijk! Vandaag zomerse temperaturen

De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier: zomerweer is in aantocht. De zon schijnt volop, temperaturen kunnen vandaag oplopen tot 27 graden. NH-weerman Jan Visser: "Het is echt zomers warm."

We hebben lang op beter weer moeten wachten, want afgelopen weken was het voor zonliefhebbers kommer en kwel: veel regen en lage temperaturen. "Gisteren ook", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio, "we startten toen de dag met veel bewolking en die bleef ook erg lang hangen."

'Temperaturen rap omhoog'

Maar vandaag is het zover: een heerlijke zomerse dag belooft het te worden. "Het is echt anders dan afgelopen dagen. Het is flink zonnig. De temperaturen gaan rap omhoog." De warme lucht die wordt aangevoerd, zal kunnen leiden tot maximum temperaturen van rond de 26 en 27 graden.