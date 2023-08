Oranje naar huis na verlies tegen Spanje in kwart finale van het WK

Oranje staat vannacht om 3.00 uur aan de start in Wellington en kent geen vliegende start. In de openingsfase speelt Spanje beter en wordt er vooral op de helft van Oranje gespeeld. De Spaanse Redondo schiet in de 17e minuut van dichtbij twee keer op de paal. Bij haar eerste poging gaat de bal nog via de vingertoppen van Van Domselaar uit Oudkarspel.

In de 37ste minuut wordt er door Spanje gescoord, maar de goal wordt afgekeurd. De VAR ziet dat er net sprake is van buitenspel en het blijft 0-0. Met die stand gaat Nederland de rust in.

Na de rust speelt Oranje iets beter, maar blijft Spanje domineren. Dan gaat het mis en raakt de Heerhugowaardse Stefanie van de Gragt met haar arm de bal in het strafschopgebied, dat betekent een penalty voor Spanje. Caldentey neemt de strafschop en Domselaar zit in de verkeerde hoek. In de 81ste minuut staat Oranje achter.

Verlenging

Bondcoach Andries Jonker wil geen risico nemen en wisselt verdediger Spitse voor de aanvallende Snoeijs. In de blessuretijd schiet Van der Gragt de bal binnen en zorgt ze voor 1-1.

Na de blessuretijd wordt het verlengen en dat wordt nog spannend. Lineth Beerensteyn mist twee kansen, maar direct nadat zij de grootste kans miste, counterde Spanje naar de 2-1. Daarmee gaan zij naar de halve finale.