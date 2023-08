Handsbal en gelijkmaker voor afzwaaiende Van der Gragt, maar Oranje toch naar huis

Oranje stond vannacht om 3.00 uur aan de start in Wellington en kende alles behalve een vliegende start. In de openingsfase was Spanje de betere partij en werd er vooral op de helft van Oranje gespeeld. Doelvrouw Daphne van Domselaar kon gelukkig ademhalen, want Redondo schoot in de 17e minuut van dichtbij twee keer op de paal. Bij haar eerste poging ging de bal nog via de vingertoppen van de Oudkarspelse goalie.

In de 37ste minuut dacht Spanje op voorsprong te komen, maar de goal werd afgekeurd. De VAR zag namelijk dat er net sprake was van buitenspel. Zodoende bleef het halverwege bij 0-0.

Na de rust speelde Oranje iets beter, maar Spanje was alsnog de bovenliggende partij. Nederland hield stand, maar het Stefanie van de Gragt ging in de fout. De Heerhugowaardse raakte de bal met haar arm in het strafschopgebied en dus mocht Spanje aanleggen voor een strafschop. Caldentey schoot vanaf elf meter raak: 0-1.

Verlenging

Bondcoach Andries Jonker koos voor alles-of-niets en wisselde verdediger Sherida Spitse voor de aanvallende Katja Snoeijs. In de blessuretijd maakte Van der Gragt haar fout weer goed. De Heerhugowaardse ging als stormram mee naar voren en schoot in de blessuretijd de gelijkmaker binnen.

In de verlenging was het razendspannend. Lineth Beerensteyn was het gevaarlijkste en miste twee kansen. Direct nadat zij haar grootste kans miste, counterde Spanje naar de 2-1. Daarmee gaan zij naar de halve finale.