Gewapende overval op Hoornse supermarkt, verdachte op de vlucht geslagen

De Dekamarkt in het Hoornse winkelcentrum Grote Beer is vanavond overvallen. De politie is momenteel met een helikopter en honden op zoek naar de overvaller.

De melding van de gewapende overval kwam rond 21.00 uur binnen. Een woordvoerder van de politie laat aan NH weten dat er in ieder geval één verdachte is. "Bij de overval is ook een wapen gebruikt, maar het is nog niet bekend wat voor wapen dat is geweest."

Gevlucht

De overvaller is gevlucht en de politie zoekt met man en macht. Er is nog niet bekend wat er precies is buitgemaakt. Volgens de woordvoerder zijn medewerkers van de Dekamarkt momenteel aan het bekijken wat er is meegenomen.

De politie laat weten in een burgernetmelding dat de man 1,80 meter lang is, volledig in het zwart gekleed is en een capuchon en gezichtsmasker draagt. Wie hem ziet, wordt aangeraden om hem niet zelf te benaderen maar direct 112 te bellen.