Baanwielrenner Büchli blikt terug op heroïsche race: "Door adrenaline voel je geen pijn"

Ietwat gebroken kwam wielrenner Matthijs Büchli vandaag terug in Nederland. Afgelopen maandag werd hij ondanks twee valpartijen vierde op het WK op het onderdeel afvalkoers. "Ik kwam voor een medaille, maar die gasten waren echt veel beter", vertelt Büchli.

Is Matthijs Büchli een baan of wegwielrenner? "Ik weet het zelf ook niet" - NH Nieuws

Uiteindelijk viel de schade nog redelijk mee. De Noord-Hollander had een sleutelbeen uit de kom en behoorlijk wat schaafwonden op zijn lichaam. Bijzonder genoeg denkt Büchli dat de valpartijen hem misschien wel hebben geholpen tijdens de wedstrijd.

"Het tempo lag zo ontzettend hoog en door de adrenaline voel je niets van de pijn na zo'n val. Door de val kon ik zo'n vier tot vijf ronden langs de kant staan en de rest moest doorfietsen. Ik dacht dat is wel chill, want zo kan ik herstellen. Aan de andere kant, je weet nooit hoe de race zou zijn gelopen als ik niet was gevallen."