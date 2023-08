Foto's van cocaïne en vuurwapenhandel, OM eist zes jaar tegen Nieuw-Venneper

De verdachte maakte gebruik van twee accounts van een cryptoberichtenservice, een dienst waarmee versleutelde berichten worden verstuurd. Volgens de officier van justitie noemde hij in zijn berichten verschillende merken, types en prijzen van vuurwapens. Ook leverde hij een aantal vuurwapens. "Wanneer een wapen niet voldeed, zorgde hij dat het omgeruild werd." Het OM beschouwt de chats als 'zeer concreet maar ook als zeer belastend'.

De drugs- en wapenhandel zouden volgens het OM bij de 'way of life' van de verdachte horen. Volgens het OM maakt de man niet de indruk 'dat hij wakker ligt van de vraag wat er allemaal met de door hem aangeboden of verhandelde drugs en wapens uitgespookt zou gaan worden'.

Auto, motor en twee Rolexhorloges

Bij de aanhouding van de verdachte begin dit jaar is ook zijn woning doorzocht. Daar vond de politie een totaalbedrag van ruim 11.000 euro in contanten. De Nieuw-Venneper had zo'n 85.000 euro uitgegeven aan een auto en motor, twee Rolex-horloges en zijn levensonderhoud. Volgens het OM is de herkomst van dit bedrag niet bekend en heeft de man hierover niets willen verklaren.

Het OM vindt bewezen dat verdachte handelde in vuurwapens en vindt eveneens bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan voorbereidingshandelingen voor de invoer van 100 kilo cocaïne en de overdracht van twee kilo cocaïne.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.