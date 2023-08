Vluchtelingenkinderen in Amsterdam naar zomerschool: "Nederlands is makkelijk!"

Ze zijn pas kort in Nederland en sommigen gaan zelf al naar school. 75 Nieuwkomerkinderen gaan in Nieuw-West drie weken naar zomerschool om de vakantie te overbruggen. Vaak zijn dit gevluchte kinderen, soms zijn ze ook om een andere reden nieuw in Nederland: "We leren heel veel en ik maak veel nieuwe vrienden", vertelt Bilal. Op deze manier leren ze beter Nederlands en raken ze de kennis die ze hebben niet kwijt.

Zomerschool - NH Nieuws

"De zomerschool organiseren we al langer, maar dit jaar hebben we voor het eerst plek voor de nieuwkomers." Loes Kansteeg is coördinator van de zomerschool in Nieuw-West. Naar vraag van de gemeente startte dit jaar ook de nieuwkomersafdeling op de school. In klassen van ongeveer vijftien kinderen staan twee à drie leraren voor de klas. Veel van de kinderen wonen in opvanglocaties vanuit de gemeente: "Daar is niet zo veel. Dus je begint hier al met het krijgen van een basis en je doet leuke dingen. Het is dan heel fijn dat je niet niks zit te doen in de zomer."

"Ik zie dat het bijdraagt aan de trots die de kinderen hebben als ze iets nieuws kunnen" Helga Fränkel - leerkracht

De kinderen kunnen soms al aardig Nederlands. "Wij geven alles in het Nederlands, maar met elkaar praten ze nog wel eens hun eigen taal of Engels", vertelt Yvonne Cox die voor een van de klassen staat. "Het is heel veel handen- en voetenwerk en heel veel herhalen en verwoorden wat je doet." Zelfvertrouwen Ook Helga Fränkel staat voor een van de groepen. Samen met haar collega laat ze de kinderen kijkdozen maken van hun eigen huis. "Dit is mijn huis, dit is mijn bank en de muur is oranje", probeert een van de kinderen duidelijk te maken in het Nederlands. "Ik zie echt dat het bijdraagt aan de trots die de kinderen hebben als ze iets nieuws kunnen", zegt Helga. "Als je de taal niet spreekt, word je telkens weer geconfronteerd met je onmacht. Als het dan steeds beter gaat dan is dat heel mooi om bij deze kinderen te zien."

De zomerschool duurt drie weken, maar de kinderen hoeven niet altijd elke dag te komen. Volgende week is de laatste week van de zomerschool, en volgens Yvonne en Loes heeft het écht veel effect gehad. "Anders spreken ze drie weken lang alleen maar hun eigen taal, waardoor het Nederlands sneller wegzakt." Loes hoopt dat ze volgend jaar weer nieuwkomers mag verwelkomen: "Ik hoop dat de gemeente het project echt doorzet. Als we nog meer lokalen zouden hebben zouden we nog zo veel meer kinderen kunnen helpen!"