Vermiste Andijker (64) gevonden door zijn broer: "Zag hem op een bankje zitten"

De Andijker (64) die sinds afgelopen maandag werd vermist is donderdagmiddag door zijn broer Cees in goede gezondheid gevonden.

De Andijker vertrok maandagochtend bij de locatie van zorginstelling Leviaan in Andijk, om niet meer terug te keren. Familie en bekenden maakten zich grote zorgen en zochten overal waar ze hem eventueel zouden kunnen treffen. De politie zocht onder meer bij het IJsselmeer naar de 64-jarige man.

Broer Cees uit Medemblik is meer dan opgelucht. "Ik hoorde dat iemand hem door Onderdijk had zien fietsen. Toen ben ik toch nog maar een rondje gaan rijden in de hoop hem te vinden. Uiteindelijk zag ik hem zitten op een bankje. Ik wist niet wat ik zag. Ik heb hem meteen mee naar huis genomen. Daar was hij gelukkig wel blij mee."

Hoorn, Enkhuizen en Ter Apel

Op sociale media dachten meerdere mensen hem de afgelopen dagen te hebben gezien. Andijk, Hoorn en Enkhuizen kwamen voorbij. Hennie Giezen-Lasker liet vanochtend weten hem gistermiddag te hebben gezien en gesproken, toen hij voor een kringloopwinkel in Ter Apel zat, in de provincie Groningen. "Maar ik wist toen nog niet dat hij vermist was. Anders had ik direct de politie gebeld", zei ze vanochtend tegen NH.

Maar dat was dus iemand anders. Want de Andijker was niet in Hoorn, of Enkhuizen. Laat staan in Ter Apel, op zo'n 200 kilometer van zijn huis. "Je bent er natuurlijk constant mee bezig. Uiteindelijk was hij niet eens zo ver", zegt zijn broer opgelucht. "Het belangrijkste is dat hij er weer is. Daar zijn we als familie natuurlijk heel blij mee."