Belita werd net als haar neef Bradley slachtoffer van een Telegram-kanaal

Belita van Dijk en haar gezin waren een jaar lang doelwit van zeer ernstige bedreigingen door een Telegram-groep en leefden in een nachtmerrie. Belita is de nicht van de bedreigde YouTuber Bradley van Dijk waar NH Nieuws/Gooi de afgelopen tijd regelmatig over heeft bericht.

Een harde schijf met daarop zeker 32 GB aan bewijsmateriaal, screenshots van de meeste ernstige bedreigingen uit het Telegram-kanaal, bracht Belita recentelijk naar de politie. Net als haar neef is ze telg uit de Hilversumse Van Dijk-familie. De familie werd in de jaren ’70, ’80 en ’90 vaak in verband gebracht met criminaliteit. Belita is, zoals ze zelf zegt, onderdeel van de nieuwe generatie die het leven anders wil aanpakken, maar haar achternaam heeft haar wel gehard. Ogenschijnlijk emotieloos vertelt ze haar verhaal, maar op momenten dat ze spreekt over de bedreigingen aan het adres van haar kinderen, is ze zichtbaar aangeslagen.

"Het begon 6 november 2022. Ik werd gebeld door een nichtje. Ze vertelde dat gegevens van mijn familie en van mij werden gedeeld in de Telegram-groep ‘Looijkartel’. Tot mijn stomme verbazing zag ik foto’s van mezelf en van mijn dochters, afkomstig van Facebook in de groep. Vanaf dat moment werden steeds meer gegevens gedeeld: mijn telefoonnummer, mijn e-mail tot aan een bankrekeningnummer aan toe."

"Ik dacht dat als ik niets zou doen het vanzelf zou overwaaien, maar dat deed het niet. Bradley werd bedreigd, dat wist ik wel. Ik had destijds weinig contact met hem, maar in de groep werd gezegd dat ik dikke maatjes met hem was en daarom moest ik ook ‘aan de beurt komen’."

"Ja, ik steun Bradley. Die beschuldiging van pedofilie is onzin, dat weet iedereen. Hij moet lekker online blijven. Hij zit al in een sociaal isolement. Dit is zijn enige interactie met de buitenwereld. Waarom bepaalt een ander wat hij wel en wat hij niet mag?"

