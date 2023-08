Monumentaal (bier- en) melkhuisje staat te koop: "Je moet geen twee linkerhanden hebben"

Het historische melkhuisje in Velsen-Noord staat te koop. Dorpshistoricus John Rutte legt uit waarom het pandje aan de Grote Hout- of Koningsweg in de volksmond het melkhuisje heet. En wat er vroeger verkocht werd aan minder gezonde dingen. Ondanks dat hij als zoon van een andere lokale melkboer deze informatie eigenlijk niet zou moeten weten, bekent hij stiekem bezoeken aan de concurrent aan de Koningsweg. In deze video vertelt John over toen. Ook laat hij weten waarom je het ietwat vervallen huisje nu wel of niet zou moeten kopen.