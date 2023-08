Stevige concurrentie voor Noord-Hollandse atleten Douma, Niesten en Hilterman bij Amsterdam Marathon

Het duurt nog even, maar op 15 oktober gaat de 47e editie van de Amsterdam Marathon van start. In het Olympisch Stadion strijden verschillende Noord-Hollanders mee om de nationale titel. Zo behoren Zaankanter Richard Douma en Stan Niesten uit Beverwijk tot één van de kanshebbers bij de mannen en bij de vrouwen wil Jill Holterman een gooi doen naar de nationale titel.

Het deelnemersveld is zeer sterk straks in het najaar als het startschot klinkt voor de Amsterdam Marathon. Zo heeft sportorganisatie Le Champion blikvangers Khalid Choukoud en Nienke Brinkman weten te strikken.

Parijs 2024

Naast de nationale titel doen de atleten ook een gooi naar Olympische kwalificatie voor Parijs 2024. Bij de mannen is de limiet voor Parijs 2.08,10 en bij de vrouwen 2.26,50. Choukoud veroverde vorig jaar de nationale titel in het Olympisch Stadion met een persoonlijk record van 2.09,34. De limiet bij de vrouwen lijkt wat schappelijker, want het persoonlijk record van Brinkman is 2.22,51.

Race director René Wit is zeer in zijn nopjes met het nationale deelnemersveld. "Fantastisch om te zien dat zoveel topatleten van eigen bodem kiezen voor de TCS Amsterdam Marathon, dit belooft naast de internationale wedstrijd een mooie strijd te worden."

Internationaal veld



Welke internationale atleten straks op 15 oktober aan de start staan is nog onbekend, dat maakt Le Champion begin september bekend na het WK Atletiek. Het parcoursrecord van de Amsterdam Marathon staat bij de mannen op 2.03,39. Dat liep Tamirat Tola uit Ethiopië in 2021. En bij de vrouwen noteerde Almaz Ayana eveneens uit Ethiopië in 2022 de beste tijd ooit, 2.17,20.