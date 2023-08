Rudolph Stokvis (88), grondlegger van Ruigoord, overleden

Rudolph Stokvis, een van de grondleggers van Ruigoord, is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de cruciale spelers voor het behoud van Ruigoord als culturele vrijplaats. Op 27 juli, tijdens de viering van 50 jaar Ruigoord, ontving hij nog de heldenpenning van de gemeente Amsterdam voor zijn tomeloze inzet.

Stokvis was een van de drijvende krachten achter het Amsterdams Ballon Gezelschap en de feesten en evenementen op Ruigoord. In 1975 organiseerde hij bij het 700-jarige bestaan van Amsterdam het Vliegerfeest, dat nu bekend is als het Ballonnenfeest in Paradiso.

Later ontstond het festival Landjuweel, waar kunstenaars, muzikanten, inheemse gemeenschappen en gelijkgestemden samenkomen. "We zijn waarschijnlijk een van de oudste festivals die er zijn en het heeft nog steeds dezelfde sfeer", zei Stokvis daar in 2019 over voor de camera van AT5. "Gisteren liep ik hier rond en toen dacht ik: 'Ja, dit is het publiek wat we graag willen hebben'."

Ook was hij een van de initiators van de reizen met de Luchtbus, waarmee het Amsterdams Ballongezelschap maandenlang door onder meer Marokko en India reisde. Tijdens die reizen lag de nadruk op ervaringen met lokale kunstenaars.

Mentor en inspirator

Naast zijn inzet voor evenementen was hij een belangrijke speler in het behoud van Ruigoord als culturele vrijplaats. "Hij was een mentor en inspirator voor velen in de gemeenschap. Hij deelde zijn kennis, wijsheid en ervaring met jonge kunstenaars en nieuwkomers, en hij moedigt hen aan om hun eigen creatieve pad te volgen", staat te lezen op de Facebook-pagina van Ruigoord.

Tijdens Landjuweel kreeg hij op 27 juli de heldenspeld van wethouder Hester van Buren. AT5 maakte onderstaande special over het 50-jarige bestaan van Ruigoord. Afgelopen maart werd bekend dat Ruigoord nog zeker 25 jaar op de huidige plek in het havengebied mag blijven.