Flinke vertraging op A7 Zuidoostbeemster nadat auto vlam vat

Een auto is vanmiddag op de A7 bij Zuidoostbeemster in brand gevlogen nadat deze tegen een vangrails belandde. Het ongeluk zorgde voor een vertraging van ruim drie kwartier.

De auto is volledig uitgebrand. Momenteel is de rechterrijstrook gesloten, meldt de ANWB. Door de opruimwerkzaamheden is er een flinke vertraging ontstaan tussen Hoorn en Zaanstad van ruim drie kwartier.