Ondernemers Herenstraat pakken draad weer op na explosie

Hoe lang het nog gaat duren voordat er weer glas in de etalage zit van Juwelier Gort, durft goudsmit Mandy van Dijk niet te zeggen. Komt door de bouwvak, legt ze uit. "Het is zoals het is. Maar we houden de moed erin, hoor."

Daarbij voelen Van Dijk en de andere medewerkers van Juwelier Gort de steun van andere ondernemers in de Herenstraat. "Dat is hartverwarmend om te merken. De impact is voor iedereen natuurlijk groot. We steunen en helpen elkaar waar we kunnen."

En niet alleen de ondernemers helpen met het terugbrengen van de sfeer. Kunstenaar Ravian Derriere heeft de planken voor de gesneuvelde ruit van de wijnzaak aan de overkant voorzien van kunst en reclame. "Ravian Derriere is niet zijn echte naam, nee", lacht wijhandelaar Tim Weijnschenk. "Hij woont hier in de buurt en bood, superlief, aan om het hout te versieren. Dat heeft hij helemaal voor niets gedaan."