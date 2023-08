Geen slingers tijdens WK vrouwenvoetbal in dé Oranjestraat: "Het leeft veel minder"

Geen oranje slingers en vlaggen, geen barbecue en geen hossende menigte. De Bantamstraat in Haarlem-Noord is tijdens eindtoernooien van het Nederlandse voetbalelftal altijd dé Haarlemse Oranjestraat. Maar daar is nu, tijdens het WK vrouwenvoetbal, geen spoor van te vinden.

Frank Wijnalda in de Bantamstraat - Michael van der Putten/NH Media

Een straat zoals alle andere en geen enkel teken van voetbalgekte. Een buurtbewoner in de Bantamstraat stapt in de auto en achter een van de voordeuren verschijnt Frank Wijnalda. Hij is thuis bezig met het schoonmaken van de schoorsteen. "Normaal hebben we de hele straat in het oranje versierd, maar dit WK voor vrouwen leeft veel minder dan bij de mannen. Ik heb er bij de buren ook helemaal niets over gehoord", zegt Frank. Tekst gaat door onder de foto's.

Bantamstraat in Haarlem Ilona Dekker via Facebook

Geen oranje in Bantamstraat Michael van der Putten/NH Media

Als de voetbalmannen acteren op een Europees of Wereldkampioenschap trekt de straat gezamenlijk op om de huizen volledig in het oranje te hullen. NH is toen wel eens bij ze op bezoek gegaan. Zie in de korte video hieronder hoe het er toen aan toeging en hoe het nu is. De tekst gaat door onder de reportage.

Geen oranje slingers in oranje straat - NH Nieuws

"In onze appgroep is niemand er over begonnen", gaat zijn vrouw Nancy verder. "Ik denk dat dat komt door het voetbal, dat is anders dan bij de mannen. Ook doen de media en winkels er minder aan mee." Lachend: "Dus het ligt niet alleen aan ons, hè. Het leeft gewoon minder."

De buren met wie we de straat versieren zijn er helemaal niet" Nancy Wijnalda, Oranjefan

Ook als de Oranje Leeuwinnen de halve finale of zelfs de finale halen, worden de slingers niet van zolder gehaald. "Weet je wat het is", vervolgt Nancy. "Wij gaan volgende week met vakantie en de rest van de straat gaat de week erna weg. De mensen met wie we normaal de straat versieren, zijn er dus helemaal niet." Geen wedstrijd gekeken Het feit dat het Nederlands elftal de meeste wedstrijden midden in de nacht of de vroege ochtend moet afwerken, helpt natuurlijk ook niet mee. Zo speelt Oranje de kwartfinale tegen Frankrijk om 3.00 uur 's nachts. Frank: "Dat vrouwenvoetbal is toch net even anders. Ik heb nog geen wedstrijd gekeken, maar dan komt ook door de tijden. Ik heb nu vakantie en dan ben je toch blij dat je kunt uitslapen."

"Het zou gelijk moeten zijn. Die meiden doen ook hun best" Frank Wijnalda, Oranjefan