(Oud-)docenten werken aan jubileumboek Vellesan College en roepen op herinneringen te delen

(Voormalig) docenten van het Vellesan College in IJmuiden roepen op om herinneringen over de school in te sturen. Ze hebben het plan om een jubileumboek te maken, aangezien de school volgend jaar 40-jarig bestaat. Het doel van het boek is niet alleen om een tastbare herinnering te bieden, maar ook om te zorgen voor verbinding tussen voormalig docenten en leerlingen.

Jubileumboek Vellesan College - Vellesan College

(Oud-)onderwijzers Hanneke Naborn (biologie), Peter van der Kroef (wiskunde en natuurkunde), Hein Janssen (wiskunde en natuurkunde) en Klaas de Vos (geschiedenis) bundelen de krachten om gezamenlijk een jubileumboek te maken. "Peter, Hein en ik zijn nu zo'n twee jaar met pensioen en het leek ons een leuk idee om een herinneringenboek te maken over de school", vertelt Hanneke, die zelf twintig jaar lang docent is geweest. Een mijlpaal Ze vertelt dat de school een belangrijke rol speelt in de regio. "Een 40-jarig jubileum is een echte mijlpaal. Als school maak je al die tijd deel uit van de IJmondse gemeenschap. Bijna iedereen kent wel iemand die op deze school heeft gezeten of er nog steeds zit." Het jubileumboek moet een tastbare herinnering worden waarin verschillende thema's aan bod komen. "We hebben echt nagedacht over wat deze school zo bijzonder maakt. Dat moet weerspiegeld worden in het boek."

"We hebben ook een lange tijd een schakelklas gehad. Hier waren we volgens mij echt pioniers in" Hanneke Naborn, oud-biologiedocent