Eindelijk zicht op mooi weer: strandtenten hopen het seizoen nog goed te maken

Voor mensen die op het strand hun geld moeten verdienen, was het vandaag nog even doorbijten. Het was grijs en de zuidwestenwind woei harder dan verwacht. Maar, er gloort hoop. Als de voorspellingen niet bedriegen wordt vrijdag de eerste van een langere periode met mooi weer. "Eindelijk", verzucht David Konijn van Beachclub Tien in Zandvoort. "Kunnen we het seizoen misschien toch nog leuk afsluiten."

Fred Segaar/NH Nieuws

Duitse badgasten zijn er altijd wel in deze periode van het jaar en 's avonds is Beachclub Tien redelijk bezet voor het diner. "Maar je wil toch ook graag je terras vol hebben", zegt Konijn. "Daar heeft het de afgelopen weken aan ontbroken, helaas. We missen de dagjesmensen. Maar we houden de moed erin en kijken vooruit. Ik verwacht een druk weekeinde. Mensen hebben er zin in na die lange regenperiode. Nou, wij zijn er klaar voor." Tekst gaat door onder de foto.

Maaike Maks krijgt hulp bij het sjouwen van de windschermen - Fred Segaar/NH Nieuws

Bij Comico Beach, even verderop op het Zandvoortse strand, is Maaike Maks bezig de windschermen uit te graven en de bedjes te prepareren. Ze is pas vorig jaar mei begonnen op deze plek, maar is bekend met de risico's van ondernemen op het strand. "Zo is het nu eenmaal", zegt ze, "je bent afhankelijk van het weer. Vorig jaar hebben we goeie weken gehad, maar we missen een buffer zoals bijvoorbeeld Meijer aan Zee en Mango's wel hebben. Die zitten hier al jaren en kunnen tegen een stootje. Ik kan alleen maar hopen dat we nu een paar mooie, warme weken krijgen. Daar zijn we wel aan toe." Tekst gaat door onder de foto.

Slingers kondigen in de Kerkstraat de komst van Grand Prix aan. - Fred Segaar/NH Nieuws