Langs de Hollandse Waterlinies: water als middel om het de vijand moeilijk te maken

In een 12-delige serie nemen we je mee dwars door het prachtige en bijzondere gebied van de Hollandse Waterlinies. De uitzendingen staan bol van geschiedenis, innovatie, cultuur en (nieuwe) natuur. We nemen je mee naar natuurforten, indrukwekkende waterwerken, culturele hotspots en inundatievelden.

Meer dan de Stelling van Amsterdam

Noord-Hollanders zijn over het algemeen goed bekend met de Stelling van Amsterdam. Minder bekend is misschien dat die niet het enige verdedigingswerk is dat gebruik maakt van water als middel om het een vijand moeilijk te maken. Er is ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen vormen ze De Hollandse Waterlinies, die naast onze provincie, hele delen van Utrecht, Gelderland en Brabant beslaat. Ze zijn zó uniek, dat het geheel bestempeld is tot UNESCO Werelderfgoed.

In deze eerste aflevering zien we wat een Waterlinie is en hoe die ook nu nog steeds in het landschap zichtbaar is. Én dat de historische elementen ervan geen dode objecten zijn, maar plaatsen die plek bieden aan allerlei mooie initiatieven.

