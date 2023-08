Duizenden auto's per uur meer over A9 vanwege dichte A10 Zuid, maar fileleed blijft beperkt

Vanwege de afsluiting van de A4 bij Badhoevedorp en de A10 Zuid rijden er deze week iedere dag tienduizenden auto's meer over de A9. Die extra drukte levert buiten de spits tien minuten en in de spits een kwartier tot een halfuur vertraging op, maar halverwege de werkzaamheden heeft het verkeer op de A9 richting knooppunt Holendrecht nog maar twee keer écht vastgestaan.

Normaal gesproken rijden er ieder uur acht- à tienduizend auto's over de A10 Zuid. Een vijfde daarvan - zo'n tweeduizend auto's dus - maakt deze week gebruik van de A9. Hoewel Rijkswaterstaat het verkeer vooraf had gewaarschuwd rekening te houden met vertragingen die konden oplopen tot een uur , is dat tot nog toe nog maar twee keer voorgekomen, vertelt Van den Brink.

Dat zegt verkeersmanager Niels van den Brink tegen NH. "De A9 is de belangrijkste omleidingsroute, dus proberen we het verkeer zoveel mogelijk die kant op te sturen." De andere omleidingsroute - via de A5 en de A10 Noord en A10 Oost - is de tweede omleidingsroute, en wordt geadviseerd als de vertraging op de A9 meer dan een kwartier is, legt hij uit.

"Op zondag was het heel rustig, en op maandag was het er ook heel rustig." In de avondspits van dinsdag liep de vertraging vanwege een ongeluk met gewonden op de A9 wel flink op. "Dat ongeluk gebeurde rond 17.15 uur, waarna twee van de drie rijstroken werden afgesloten", vertelt Van den Brink.

'Alle zeilen bijzetten'

"Toen moesten we wel alle zeilen bijzetten." Verkeer werd toen enige tijd omgeleid via de alternatieve route over de A5 en A10 Noord. "Dan gaat het bij de Coentunnel ook knellen", aldus de verkeersmanager. "Maar we hebben op drie plekken bergers stand-by staan die bij een incident zo snel mogelijk ter plaatse zijn, dus de weg was om 18.10 uur weer vrij. Daar waren we heel blij mee."

Gisteren zorgde een ongeluk op de A2 bij Abcoude voor een flinke file op de A9. "Daar werden vijf van de zes rijstroken afgesloten." Hoewel de A2 niet tot de omleidingsroute behoort, ondervond het verkeer op de A9 daar wel de nodige hinder van. "Ook verkeer van Schiphol naar Almere had daar last van", aldus Van den Brink.

Toch is de verkeershinder tot nog toe 'niet verrassend', stelt hij. "Het is niet de eerste keer dat we deze rijrichting afsluiten, dus we hadden al een goede blauwdruk liggen waardoor we wisten wat we konden verwachten."