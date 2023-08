Buren hoorden bestelbus in Blokker crashen, 68-jarige fietser uit Hoorn overleden

Bij het ongeluk gistermiddag aan de Westerblokker is een 68-jarige man uit Hoorn overleden. De fietsende man werd geschept door een bestelbus, die vervolgens een afvalcontainer raakte en tientallen meters verderop op zijn kant langs de weg belandde.

De bestuurder van de bestelbus, een 35-jarige man uit de gemeente Drechterland, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Als hij is hersteld zal zijn rol verder worden onderzocht. Want onduidelijk blijft hoe het ongeluk is gebeurd. Vanmorgen staan buren buiten met elkaar te praten over wat voor verschrikkelijks zich gistermiddag heeft afgespeeld. Velen hebben het horen gebeuren. "Ik zat in de voortuin te puzzelen, onder het afdakje. Het ging allemaal zo snel. Ik hoorde het blik van de bus over de weg krassen, je wist direct dat het niet goed was", zegt een oudere dame. Ondertussen ziet ze vier jongens van verderop in de straat komen aanrennen. "Die renden hier zo hard mogelijk naartoe om te helpen. Ik kende ze niet, ze spraken geen Nederlands. Ze hebben gedaan wat ze konden om de chauffeur van de bestelbus te bevrijden."

De bestelbus ligt op zijn kant - Inter Visual Studio

De crash gebeurt in de 30 kilometerzone, vlak voor de Sint Jozefschool en de naastgelegen seniorenwoningen. In een mum van tijd wordt de straat afgezet en komt ambulance en politie ter plekke. Een andere bewoner die twee keer per dag een ommetje maakt op de Westerblokker, wijst naar de bosjes waar ze met haar rollator langsloopt. "Ik heb de bus zien liggen, hier op z'n kant. Hij is daar de struiken in gegaan. Ik wist dat er iemand doodgereden was. Allerlei mensen praten erover. Het is vreselijk, iemand overleden."

Westerblokker, een dag na het dodelijke ongeluk - NH / Chantal Bos

Frans Bothe, wiens moeder op het hoekje van de straat woont waar het gebeurde, ziet hoe gisteravond pas de bestelbus wordt weggetakeld. "Ik ben even langs gegaan bij mijn moeder. De schrik zat er goed in en buren zaten al bij elkaar op de koffie. Er was een paal voor de school uit de grond gerukt, die lag bij mijn moeder in de tuin." Ook de vuilcontainer staat verwrongen langs de weg. "Ik denk dat het veel indruk heeft gemaakt. Vooral ook bij de bejaardenwoningen hier. Die mensen zullen vreselijk geschrokken zijn wat er voor hun deur gebeurd is." Volgens de politie hebben meerdere mensen het ongeluk zien gebeuren. Zij roept getuigen dan ook op om zich te melden.