'Levensgevaarlijke' situatie na putdekselroof in Rijsenhout: "Hopelijk incident"

Inwoners van Rijsenhout moesten gisteravond hun best doen om niet in het riool te belanden. Op de stoep van de bocht van de Heermanszwet en de Adelzwet waren twee putdeksels gestolen, wat voor een 'levensgevaarlijke situatie' zorgde. Inmiddels heeft de gemeente nieuwe putdeksels geplaatst.

Maarten Loeve ontdekte de vermissing van de putdeksels. Hij ging gisteravond op de fiets boodschappen doen. In de bocht viel zijn oog op het voetpad: vlak achter elkaar ontbraken twee putdeksels. "Levensgevaarlijk", vertelt zijn vrouw Ilse Loeve aan NH. "Het is precies in de bocht. Je loopt er zo in." Takken Na het boodschappen doen, is haar man samen met de hond teruggelopen. Om te zorgen dat mensen niet in de rioolput vallen, ging hij op zoek naar takken. "Er lopen hier veel mensen met honden", vertelt ze. "Hij heeft er allerlei takken ingestopt, zodat het beter opvalt." Tekst gaat verder onder de foto.

In eerste instantie wisten ze niet bij wie ze moesten zijn, aangezien het gemeentehuis al gesloten was. Uiteindelijk belde Ilse de spoeddienst van de gemeente op. "Ze pakten het goed aan. Ik werd anderhalf uur later gebeld dat ze er tijdelijk een deksel op hebben gelegd." Er is vanmorgen een nieuwe putdeksel geplaatst. "Gelukkig is het opgelost en is er niemand gewond geraakt", zegt Ilse.

"Ik gok dat een putdeksel van dat formaat een euro of vier waard is" Dennis van Groningen, Metaalrecycling Hoofddorp

Maar waarom steelt iemand een putdeksel? "Het is niet veel waard", vertelt Dennis van Groningen van Metaalrecycling Hoofddorp. "Ik gok dat een putdeksel van dat formaat een euro of vier waard is. Van oud ijzer moet je altijd veel hebben, wil dat wat opleveren." Dit bedrijf koopt metaal en ijzer in van zowel bedrijven als particulieren. "Maar putdeksels worden niet vaak ingeleverd, heel af en toe als een bedrijf een opruiming heeft."

"Het voorval in Rijsenhout is nieuw en hopelijk incidenteel" René von Stekelenburg, gemeente Haarlemmermeer

"De gemeente heeft vooralsnog geen enkele ervaring met gestolen putdeksels", vertelt woordvoerder René von Stekelenborg van gemeente Haarlemmermeer aan NH. "Het voorval in Rijsenhout is nieuw en hopelijk incidenteel." Tekst gaat verder onder foto.

De gemeente meldt schade aan gemeentelijke eigendommen standaard bij de NODR, een juridische dienstverlener voor overheden. "Zij proberen de schade te verhalen en doen – indien aan de orde – namens de gemeente aangifte bij de politie."