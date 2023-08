Vermiste George mogelijk bijna 200 kilometer van huis gespot

De sinds maandag vermiste George Zeilemaker (64) uit Andijk, zou woensdagmiddag in het centrum van Ter Apel (provincie Groningen) zijn gezien. Hennie Giezen-Lasker zag hem voor de kringloopwinkel zitten waar zij werkt en had een kort gesprekje met hem. "Als ik toen al wist dat hij vermist was, had ik meteen de politie gebeld."

Woensdagmiddag rond half drie. Er komt een klant de kringloopwinkel in Ter Apel binnen, op een kleine 200 kilometer van Andijk. Hij zegt tegen Hennie dat er een man voor de winkel zit, die moppert en vloekt. Hennie neemt een kijkje en knoopt een praatje aan. "Ik vroeg of ik hem ergens mee kon helpen, maar kreeg een wat rare, boze reactie. "Ik vraag toch niet om hulp", zei hij. Je kon aan het accent horen dat hij niet uit Groningen kwam."

De ontmoeting is kortstondig. "Hij zat daarna een beetje in zijn tas te rommelen, draaide een shaggie en vertrok op zijn fiets. Waar hij heen ging, weet ik niet."

'Dat is die man!'

Hennie gaat nietsvermoedend verder met haar werk, totdat ze op Facebook de foto van de vermiste George voorbij ziet komen. "Dat is die man!", dacht ik meteen. Mijn collega herkende hem ook gelijk. Wij wisten alleen niet dat hij vermist was."

Hennie heeft direct daarna de politie getipt via een onlineformulier, maar verder nog niets gehoord. "Deze tip is bij ons bekend en wordt meegenomen in het onderzoek", aldus een woordvoerder van de politie. Op sociale media wordt de oproep van de politie voor tips veelvuldig gedeeld. Meerdere mensen zeggen hem vermoedelijk in aanloop naar de vermissing te hebben gezien in Andijk, Hoorn en Enkhuizen.

100 procent zeker

"Ik weet 100 procent zeker dat hij het was", zegt Hennie overtuigd. "Ik heb er wel slecht van geslapen. Als ik had geweten dat hij vermist was, had ik meteen de politie kunnen bellen. Of hij nog hier ergens in de buurt is, weet ik niet. Hij kan ook richting Groningen zijn gegaan."

De 64-jarige George Zeilemaker is sinds maandagochtend vermist. Hij vertrok toen bij de locatie van zorginstelling Leviaan in Andijk, om niet meer terug te keren. Familie en bekenden maken zich grote zorgen. "Ik hoop in ieder geval dat de man in goede gezondheid wordt gevonden", zegt Hennie.