Texelaars krijgen volledig gelijk over geluidsoverlast straaljagers Vliehors

De Raad van State heeft Texelse bezwaarmakers volledig in het gelijk gesteld over de geluidsoverlast rond het militaire oefenterrein De Vliehors op Vlieland. De Texelaars vreesden voor meer overlast, als de straaljagers volgens de nieuwe omgevingsvergunning vanaf de Noordzee zouden aanvliegen. Nu doen ze dat nog via de Waddenzee. De minister van Defensie moet het huiswerk dus opnieuw gaan doen.

De stemming bij de bezwaarmakers na de uitspraak is euforisch. "Dit hadden we niet verwacht", zegt Piet Standaart die de Texelse organisaties vertegenwoordigt in de bezwaarprocedure die inmiddels al twee jaar loopt. "Op alle fronten zijn we in het gelijk gesteld. Meestal heb je in de bestuursrechtspraak een tussenoplossing, waarin beide partijen enigszins in het gelijk worden gesteld. Maar nu hebben we honderd procent gelijk gekregen."

Defensie wil de oefendoelen op het zuidelijk puntje van de Vliehors verplaatsen vanwege de veiligheid. De voorgenomen verplaatsing komt voort uit een incident in 2013, waarbij per abuis de verkeerstoren op de Vliehors werd beschoten in plaats van de oefendoelen. Defensie moet nu de gehele vergunningprocedure vanaf het begin opnieuw doen.