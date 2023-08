Oliebollen bij de Lidl in de zomer, hebben we de pepernoten gemist?

Ze liggen bij de Lidl al vers in 't schap: oliebollen. Midden in de zomer. Wat is er aan de hand bij de supermarktketen? Zijn ze van slag, is er een verkeerde bestelling binnengekomen of loopt de kalender niet helemaal lekker?

Oliebollen bij de Lidl in de zomer NH Gooi

Ze liggen er echt. Precies onder de verse croissants met bakkers-roomvulling en de lemon curd vlaaitjes: ovenverse Oliebollen. "Wel een beetje raar, hé?" zegt een klant als we bij de broodjesafdeling staan te turen naar de lekkernijen voor het ontbijt. Meer klanten komen er bij en staan met stomme verbazing naar het schap te kijken. Een andere klant zegt: "Ze zullen wel lekker zijn. De bak is al half leeg."

Wat is er aan de hand bij de supermarkt? Ze blijken in ieder geval niet van slag als we navraag doen bij klantenservice. Volgens woordvoerster Kimberley heeft een aantal supermarkten besloten om de oliebollen het hele jaar in het assortiment op te nemen. Ze weet zeker dat het geen vergissing is dat de bollen in het schap liggen. "We zijn niet in de war en de kalender is niet van slag", laat ze lachend weten.

Kimberley denkt wel dat het hier om echt verse oliebollen gaat. Het is volgens haar geen restvoorraad van vorig jaar uit de vriezer. Ze weet niet hoeveel krenten er per bol zijn verwerkt. Zelf koopt ze geen oliebollen omdat ze niet van krent houdt. Afrekenen Bij het afrekenen vragen we de caissière nog of er veel oliebollen verkocht worden in de zomer. "Het loopt best lekker, denk ik", zegt ze. "Ik heb regelmatig klanten die er een paar meenemen."