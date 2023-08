Jonge helden gezocht, de gemeente Heemskerk wil ze een lintje geven

De gemeente Heemskerk is op zoek naar nieuwe kandidaten voor de jaarlijkse jeugdlintjes, die in november worden uitgereikt door burgemeester Alexander Luijten. Dit evenement is bedoeld om jonge helden uit Heemskerk in de schijnwerpers te zetten. Bijvoorbeeld jongeren die anderen inspireren of een speciale bijdrage hebben geleverd aan de Heemskerkse gemeenschap.