Kermiskriebels groeien door de opbouw van attracties in de binnenstad van Hoorn

Er wordt in Hoorn volop gewerkt aan de opbouw van de 68 kermisattracties. De grote, zoals h et reuzenrad en de nieuwe achtbaan staan inmiddels. De imposante attracties trekken de aandacht van veel omstanders.

Ook de kermisexploitanten zelf zijn blij dat de opbouw van de kermis van start is gegaan. "Ik vind de opbouwfase eigenlijk altijd het leukste", vertelt Chiel Buwalda, eigenaar van de achtbaan. Bij het opbouwen van de achtbaan komt heel wat kijken. "Er is veel transport voor nodig om de baan hier te krijgen en ook vele uren om die in elkaar te zetten."

"Ik vind het een prachtbouwwerk", zegt een man, terwijl hij leunend op zijn fiets omhoog kijkt naar het reuzenrad. Onder de tientallen toeschouwers die omhoog staren naar de mannen die hoog bovenin de attracties werken, bevindt zich ook een man die zelf jarenlang met kermissen heeft rondgereisd. "Ik heb het dertien jaar gedaan, dus het zit in mijn bloed. We deden 64 kermissen per jaar, dus dit blijft een aantrekkingskracht hebben," vertelt hij.

'Kermis in de Hoornse binnenstad is uniek'

Naast het kruispunt bij schouwburg Het Park staat het reuzenrad, dat de meeste voorbijgangers aantrekt. Exploitant Sebastiaan Lamberink is dan ook erg blij met deze locatie. "Je bevindt je hier echt midden in de binnenstad, en dat is echt uniek."

Ondanks dat er nog wat werk verzet moet worden voordat de kermis zaterdag van start kan gaan, ervaren de eigenaren van de attracties geen stress. "We hebben nog tijd genoeg, en ik ben vooral blij dat er mooi weer aankomt", vertelt Lamberink. Vooral voor het hoge reuzenrad is het van belang dat het weer gunstig is, zonder te harde wind, onweer of overmatige regenval. "Op deze plek staan we wel redelijk op de tocht, dus ik ben blij dat de weersverwachting goed is."

Een jongen uit Hoorn kan nauwelijks wachten tot de tiendaagse kermis van start gaat. "Er is al zo weinig te doen in Hoorn, dus dan is de kermis wel erg gezellig. Van mij mag het snel gaan beginnen!"

Hij moet nog een paar dagen geduld hebben, want zaterdag om 14 uur wordt de kermis officieel geopend.

