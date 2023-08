Weinig animo voor buurtbijeenkomst na schietpartij Den Helder

De twee inloopmomenten die gisteravond voor omwonenden van café De Bierbron in Den Helder werden georganiseerd, konden op weinig animo rekenen. Voor dat café vond afgelopen vrijdagnacht een dodelijke schietpartij plaats. Omdat veel buurtbewoners daarvan getuige waren, kon daar gisteren op het stadhuis over nagepraat worden. Maar veel buren kwam er uiteindelijk niet op af.

Tijdens een korte rondvraag in de Visbuurt wordt al gauw duidelijk dat bewoners er simpelweg niet op zitten te wachten. "Wij proberen ons er zo veel mogelijk buiten te houden. We vinden het heel erg wat er is gebeurd, maar kenden ze verder ook niet", vertelt een omwonende.

Tijdens de twee inloopmomenten waren er vertegenwoordigers van de politie, slachtofferhulp en ook medewerkers van de gemeente aanwezig om in gesprek te gaan met buurtbewoners over de schietpartij.

Even verderop vertelt een bewoner ook dat deze bijeenkomsten voor hem niet nodig zijn: "Het is heel verdrietig dat dit is gebeurd, maar ik denk dat dit Visbuurtje wel een buurtje is dat zichzelf wel redt. Maar als men elkaar nodig heeft dan weten ze elkaar wel te vinden."

Een andere buurtbewoner concludeert hetzelfde: "Dit is een volkswijkje, dus we helpen elkaar. En als er iets gebeurt dan regelen we het zelf wel."

Stille tocht

Waar wel een hoop animo voor is, is de stille tocht die komende zondag wordt georganiseerd voor de 25-jarige Lavernie Martis, die de schietpartij niet overleefde. Op Facebook is te zien dat inmiddels meer dan driehonderd mensen hebben laten weten te komen naar de stille tocht, die om half 19:30 uur begint.

Volgens de buurtbewoner is de stille tocht een moment waar "iedereen elkaar wel zal vinden".