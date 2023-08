Boer Bram uit Noordbeemster beleeft 'rampjaar voor het graan' door regen

Na de enorme droogte van vorig jaar, is de zomer van dit jaar er een die we ons toch vooral zullen herinneren als een grijze en regenachtige. Voor de vakantievierende Noord-Hollander misschien niet zo fijn, maar voor boeren wel, zou je zeggen. Maar dat blijkt niet het geval: volgens Bram Francis, boer in Noordbeemster, bestaat er ook te veel van het goede.

Bram verbouwt aardappelen, graan, uien en suikerbieten op zijn grond. Hij vertelt in Lunchroom op NH Radio dat de enorme hoeveelheid neerslag geen goed nieuws is geweest voor hem. Het liefste heeft hij mooi weer en dan een beetje regen. Niet een lange periode van droogte die direct gevolgd wordt door heel veel neerslag. "Ik hoor daarom ook wel eens: het is ook nooit goed bij jullie", zegt hij cynisch.

De Beemster en Purmerend kregen afgelopen weekend de volle laag qua regen. Dat is funest voor de graanoogst. "Die was eerst al platgewaaid. Drie weken terug stonden we al op scherp om te beginnen met oogsten en toen begon het te regenen. En als het plat ligt, droogt het heel slecht." Daardoor is zijn graan opnieuw gaan kiemen. "Dan is de voedingswaarde weg en is het niet meer bruikbaar. We weten het nu ook eigenlijk niet meer zo goed. Voor het graan is het op dit moment wel een rampjaar."

"Wat er nu gebeurt, is zo frustrerend", vervolgt hij. "Op het moment dat het graan oogstrijp is gaat het zo lang regenen. Als het nou een week regent en dan weer droog is, is er niks aan de hand. Maar het is drie weken continu regen. Voor de graanoogst is het funest."

Na regen volgt...

Toch volgt na regen altijd weer zonneschijn. Na de weken van neerslag staat er eindelijk weer een beetje droog, mooi weer voor de deur. Dat biedt een beetje perspectief voor de boer. "Het is wel een beetje laat, maar het geeft ons wel de ruimte om nog hard aan de slag te gaan de komende tijd."