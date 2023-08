Op Facebook hebben we honderden vrienden maar van een 'Bestie' heb je er meestal maar één. Je allerbeste vriend of vriendin, waar je altijd op kunt rekenen. Waar je dag en nacht terecht kunt voor een luisterend oor of een dikke knuffel. Maar waarmee je ook onbedaarlijk kunt lachen. Die ene blik is genoeg om elkaar te begrijpen.

Bij 'Besties' brengen we deze vriendschappen in beeld. Wie zijn deze vrienden, wat is hun verhaal, en kunnen deze vriendschappen tegen een stootje? Hoe is het ooit begonnen en wat is het geheim van die allesomvattende vriendschap. Hoe goed kennen zij elkaar na al die jaren? Soms gaan vriendschappen zo ver, dat al het andere moet wijken.

Besties is te zien vanaf eind augustus. Meedoen? Meld je dan nu aan en stuur een mail naar: [email protected]